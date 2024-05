Pignataro Maggiore | al via l’impianto Edison che fornirà energia rinnovabile a Igat

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Industria Gas Tecnici S.p.A, società del Gruppo SIAD, attiva nel settore gas tecnici per l’impiego nel settore industriale e medicale ed, società del Gruppoattiva nella vendita dielettrica e gas alle maggiori aziende industriali e del settore terziario su tutto il territorio nazionale e servizi a valore aggiunto al segmento retail, annunciano l’entrata in esercizio delfotovoltaico sottostante la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 10 anni. L’accordo prevede la produzione e il ritiro di tutta l’elettrica verde prodotta dalcon potenza complessiva di 10 MW in provincia di Alessandria, al fine di soddisfare una parte della richiesta energetica dello stabilimentodi, in provincia di Caserta.