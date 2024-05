Fonte : game-experience di 29 mag 2024

Come tutti i migliori smartwatch in circolazione, anche il Watch5 Pro fornisce all’utente strumenti di alta precisione per monitorare il proprio organismo: il sensore bioattivo 3 in 1, nello specifico, controlla il tasso cardiaco ottico, l’impulso elettrico del cuore e l’analisi dell’impedenza bioelettrica.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45mm Black Titanium in offerta su Amazon al 58% in meno