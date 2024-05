Atletica Marcell Jacobs per il riscatto a Oslo Folorunso debutta Arese e Bellò si testano in Diamond League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quattro italiani saranno protagonisti a(Norvegia), dove giovedì 30 maggio andrà in scena una tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Riflettori puntati su, Campione Olimpico dei 100 metri chiamato a riscattare l’opaca uscita di Ostrava (10.19). Il velocista lombardo incrocerà diversi avversari di rango come il britannico Jeremiah Azu, il sudafricano Akani Simbine, lo statunitense Brandon Hicklin e il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Ayomidefarà il proprio esordio stagionale sui 400 ostacoli, specialità di cui è primatista italiana con il tempo di 53.89. L’emiliana è particolarmente attesa sul giro di pista con barriere dopo aver fornito un contributo determinante in staffetta alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×400 alle Olimpiadi di Parigi 2024.