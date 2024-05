Fonte : orizzontescuola di 29 mag 2024

NOTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo YounG7 for education, iniziativa didattica a Lignano Sabbiadoro per docenti e studenti: le scuole possono aderire fino al 5 giugno. Lignano Sabbiadoro l’iniziativa nazionale “YounG7 for education – Scuola Futura ”, che prevede laboratori.

YounG7 for education iniziativa didattica a Lignano Sabbiadoro per docenti e studenti | le scuole possono aderire fino al 5 giugno NOTA