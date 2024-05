Maxton Hall – Il mondo tra di noi avrà una seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024)– Iltra di noi viene rinnovata per unasu Prime Video dopo il successo mondiale. Ladella serie è stata confermata, con il ritorno di Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten nei ruoli principali di James e Ruby.– Iltra di noi è stato rinnovato per unasu Prime Video dopo il successo mondiale La serie originale tedesca raggiunge la più grande audience globale di un titolo non americano nella sua settimana di lancio nella storia di Prime Video– The World Between Us è al primo posto della classifica Prime Video in oltre 120 paesi e territori. Questa moderna storia d’amore ha anche un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes. Prime Video conferma il rinnovo delladi questa serie di successo mondiale– The World Between Us è un successo globale su Prime Video.