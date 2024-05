Zelensky ' gli aiuti militari svedesi sono fondamentali'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il nuovo pacchetto dia Kiev annunciato oggi dalla Svezia "si concentra sulla difesa aerea, sulle munizioni dell'artiglieria e sui veicoli corazzati, tutti elementiper i nostri guerrieri": lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr. "È anche importante che l'assistenza svedese non solo salvi vite ucraine, ma contribuisca anche a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa", aggiunge. "Ieri ho parlato con il presidente del Consiglio dei ministri svedese Ulf Kristersson sull'attuale situazione sul campo di battaglia e sulle esigenze prioritarie dell'Ucraina in materia di difesa", si legge nel messaggio. "Oggilieto di esprimere la mia profonda gratitudine al primo ministro Kristersson, al suo governo e a tutti gliper il più grande pacchetto diannunciato finora dalla Svezia, per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro - prosegue il leader ucraino -.