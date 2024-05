Fibra Sky a 2590€ con attivazione scontata

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LaSky è in promozione con costo ridotto a 25,90€ al mese e sconto sull’, un’offerta interessante per chi è alla ricerca di una soluzione internet domestica ad alta velocità. Attiva Sky WiFi TIM 5G Power Smart: 50 GB, minuti ILLIMITATI e 1.000 SMS Questa promozione offre ai nuovi clienti la possibilità di accedere a una connessione inottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità fino a 1 Gbps in download, a un prezzo ridotto rispetto al normale canone mensile di 29,90€.Sky: costi e dettagli dell’offerta Uno degli aspetti più allettanti della promozione è che permette di ottenere sconto sul costo di, che di solito ammonta a 49€, e sul canone dellaSky. Questo significa che i nuovi abbonati possono risparmiare non solo sulla tariffa mensile ma anche sui costi iniziali, rendendo l’offerta ancora più accessibile.