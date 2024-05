VIDEO – Lautaro Martinez capocannoniere con l’Inter | tutti i gol in Serie A!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è ildellaA 2023-2024, con ventiquattro gol: ecco ilcon tutte le reti realizzate dall’attaccante argentino in campionato. DAVANTI Aè il nome che, a livello di giocatori del, sta suscitando maggior clamore in questo inizio di settimana. Il motivo è facile: la questione legata al rinnovo di contratto, con le esose pretese del suo agente Alejandro Camano. Richieste alte, anche perché l’argentino ha appena vinto – per la prima volta nella sua carriera – il titolo diinA. Per lui sono ventiquattro i gol, ben otto in più rispetto a Dusan Vlahovic della Juventus. Ecco ilche raccoglie tutte le sue marcature nella stagione appena conclusa. Ilconi gol diconnellaA 2023-2024 IL BOMBER – Dalla doppietta nella prima giornata diA, in Inter-Monza, fino all’ultima rete a Frosinone con la squadra di Simone Inzaghi che aveva già vinto lo scudetto.