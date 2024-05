L’assalto alla nave con grano turco al largo di Bari Coldiretti Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La nuova asta turca delaffossa il Granaio d'Italia, proprio quando si sono accese le mietitrebbie per la raccolta in, mentre il prezzo delpugliese è sceso al di sotto dei costi di produzione. A denunciarlo è, in occasione del blitz degli agricoltori dcon gommoni e barche a vela che sono andati all'arrembaggio della 'fantasma' carica diper la mobilitazione a difesa del Made in Italy ed impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti conimportato. La ennesima asta turca riguarda l'esportazione di oltre 75mila tonnellate diche salperanno attornometà di giugno, con il capitombolo registrato negli ultimi mesi delle quotazioni del, mentre nei porti pugliesi continua il via vai di navi mercantili provenienti dTurchia, con un fenomeno che ormai sembra inarrestabili del boom delle importazioni didai Paesi Extracomunitari dell'800% dTurchia, di oltre il 1000% dRussia, del 170% dal Kazakistan, nel 2023 rispetto all'anno precedente, mentre solo nei primi 2 mesi del 2024 dTurchia sono stati importati quasi 35 milioni di chili di frumento duro, quasi lo stesso quantità registrato in tutto il 2022.