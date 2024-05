Dieci Colli 2024 la spedizione dei mille dai Giardini Margherita | data e percorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bologna, 29 maggio– Sta per scadere il conto alla rovescia per l’inizio della 38esima edizione dellaArrow. Domenica 2 giugno dalle 7.30 avrà luogo, con arrivo e partenza ai, una delle granfondo storiche del panorama nazionale, seconda per anzianità alla sola Novedi Cesenatico. “Siamo finalmente tornati aiper fare festa sperando nel sole anche quest’anno. Cercheremo di non dare fastidio a nessuno come al solito”, afferma Irene Lucchi, presidente circolo Dozza e comitato organizzatore. Una, al momento, di circaciclisti. Anche se gli organizzatori del Circolo Dozza Tper stanno registrando un’impennata delle iscrizioni, complice anche la scaramanzia per quanto riguarda le previsioni meteo per il giorno della gara.