Tassi di interesse Bce | verso la prima riduzione Cosa succederà?

Bce: in arrivo a inizio giugno il primo taglio da luglio 2022 a questa parte. L'inversione di rotta confermata a più riprese da alti funzionari di Francoforte. Non si esclude una seconda consecutiva a luglio. potrebbe accadere dopo? Attese conseguenze positive sui mutui a tasso variabile. Mutui casa 2024: rate in calo del taglio? Prospettive Bce: la da luglio 2022 Bce: in arrivo a inizio giugno, probabilmente verrà ufficializzato nel corso della riunione di giorno 6, il primo taglio da luglio 2022 a questa parte. Nelle ultime settimane sono arrivate conferme in merito da alti funzionari di Francoforte. La mossa della Banca Centrale Europea si muove in direzione opposta a quella che dovrebbe prendere la Banca Centrale Usa.