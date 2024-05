Fonte : ilcorrieredellacitta di 29 mag 2024

A far nascere questa paura sono stati diversi gli episodi, tutti compiuti da un uomo e una donna, uno dei quali finge di stare male, una scusa per riuscire a farsi aprire ed entrare nelle abitazioni per mettere a segno furti. Continua a leggere “Sta male, potete aprire?”, ma è una truffa: segnalata coppia in azione a Casal Bruciato su Il Corriere della Città.

