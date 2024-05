Pomigliano d’Arco | riapre la Biblioteca Imbriani-Poerio | Libri Musica Mostre e Reading Party

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 29 maggio 2024)– Presentazione di, happeningli,per i frequentatori dellacomunaledi(Napoli), che dopo i lavori di restylingle sue porte alla città per una serie di iniziative in vista dell’arrivo della bella stagione. La, che custodisce tra gli altri anche volumi rari o molto pregiati, sarà quindi il teatro di un ciclo di eventi, voluti da Fondazione Officina delle culture e dall’assessore Elvira Romano, con il contributo delle realtà del territorio, che prenderanno il via domani con la presentazione del libro “La verità e la biro” di Tiziano Scarpa per Einaudi. L’incontro, il primo di una rassegna di cinque appuntamenti dal titolo “Gli orsi in”, in collaborazione con la libreria Wojtek, è in programma alle ore 18.