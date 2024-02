Affare da 7 milioni | il Napoli pensa già di chiudere il prossimo acquisto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilgià diil primoin vista del calciomercato estivo, l’costerà 7di euro a De Laurentiis. Si avvicina il nuovo impegno in campionato per ildi Walter Mazzarri. Gli azzurri saranno di scena allo stadio San Siro contro il Milan per quella che sarà la sfida di cartello della 24esima giornata di Serie A. Per i partenopei sarà anche l’occasione di mettere alla prova le proprie qualità e capire se si è definitivamente usciti dal periodo buio di questa stagione fin qui deludente. La squadra è comunque concentrata sull’obiettivo, mentre la società è sempre a lavoro per migliorare la rosa in vista del futuro. Gollini resta in azzurro, illo vuole riscattare dall’Atalanta E proprio in virtù di questo, ...