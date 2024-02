Scontri tra tifosi prima di Perugia-Cesena | 19 Daspo

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – La polizia di Stato diha emesso 19 provvedimenti diin seguito aglifraavvenuti nel capoluogo umbro in via Trasimeno Ovest, in prossimità dello stadio Curi, il 23 dicembre scorso,della partita di calcio di serie C. In quell'occasione - ricorda la questura - grazie all'immediato intervento del personale impiegato nei servizi di ordine pubblico, era stato possibile sedare lo scontro e disperdere i contendenti, poi fuggiti, evitando gravi conseguenze. Grazie alle indagini della Digos di, con la collaborazione della Digos di Forlì, e grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle riprese svolte dalla polizia ...

I tifosi del Rimini sorvegliati speciali dopo i recenti scontri in cui sono stati coinvolti. Prima gli incidenti in occasione della partita ... (ilrestodelcarlino)

Perugia, 8 febbraio 2024 – La polizia di Stato di Perugia ha emesso 19 provvedimenti di Daspo in seguito agli scontri fra tifosi avvenuti nel capoluogo umbro in via Trasimeno Ovest, in prossimità ...Suicude Squad Kill the Justice League desidera essere un pirotecnico connubio tra i fasti della serie di Batman e la necessità ...costringendo i nostri anti-eroi ad ingaggiare scontri all’ultimo ...di En.Ber. Diciannove provvedimenti di Daspo sono stati firmati dal questore Fausto Lamparelli nei confronti di altrettanti tifosi identificati durante gli scontri avvenuti il 23 dicembre in occasione ...