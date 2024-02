Land of Bad | Russell Crowe stasera a Sanremo pilota di droni nel trailer del film Prime Video

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Premio Oscar per Il Gladiatore è anche atteso acome super ospiteha diffuso in streaming ilitaliano diof Bad, nuovo thriller in cuiinterpreta undichiamato a salvare la vita al soldato disperso interpretato da Liam Hemsworth. Dopo iloriginale uscito qualche mese fa, è arrivata la conferma cheof Bad arriverà in Itala suil 16 febbraio prossimo.of Bad, la trama "Una squadra Delta Force dell'esercito americano viene inviata nelle Filippine per prelevare una risorsa della CIA che è stata catturata dai terroristi. La missione va presto a rotoli e un membro ...

Il film post-apocalittico che ha conquistato la classifica di Netflix nasce come veicolo per l'action hero Don Lee, pur restando una riuscita unione ... (wired)

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer italiano di Land of Bad, nuovo thriller in cui Russell Crowe interpreta un pilota di droni chiamato a salvare la vita al soldato disperso interpretato da ...Ecco trailer e trama di Land of Bad. Nonostante questa sera apparirà in veste di SuperOspite al Festival di Sanremo, dove magari Amadeus & Co. avranno l'originalissima idea di farlo vestire da ...2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...