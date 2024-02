Sanremo 2024 | Angelina Mango | “La Noia ha l’energia delle sagre di paese”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si racconta alla Sala Stampa Lucio Dalla a seguito della prima esibizione sul palco del Teatro Ariston con il brano La“Ieri mi sono divertita sul palco, spero sia arrivato, è stato un live, un duetto con l’orchestra e con il pubblico. Un anno fa non avrei mai pensato di essere qui” Esordisce con queste parole in conferenza stampa, l’artista che lo scorso anno abbiamo visto ad Amici. Si parte dalla collaborazione con Madame per La: “Questa canzone è nata da una sessione in studio..Mi ha colpito la sua anima la traccia è molto autobiografica, mi sono fidata di lei e lei di me è stata un’esperienza bellissima” Riguardo il lavoro con l’orchestra: “Sono sempre stata abituata a suonare con dei musicisti sin da quando avevo dodici anni. Quando ho ...

