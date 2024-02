San Giuseppe | la fiera degli spezzini Attese oltre seicento bancarelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Spezia, 4 febbraio 2024 - Domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 marzo. Glisi segnino sul calendario questi giorni: sono quelli individuati per ladi San, la tradizionale kermesse del santo patrono della città. Un appuntamento immancabile per gli(e non solo), che anche quest’anno porterà circa poco più di banchi a posizionarsi lungo l’ormai consolidato tragitto del centro cittadino. Le date saranno ufficializzate nelle prossime settimane, ma nel frattempo gli uffici comunali hanno avviato in questi giorni le pratiche per l’organizzazioneeventi, dagli allacci per le forniture di servizi, a quelle dedicate all’assegnazione delle postazioni vacanti. Dopo gli anni tribolati legati alla pandemia, e il ritorno alla normalità ’certificato’ dalla passa edizione, anche ...