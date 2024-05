Disabili - Acampora PizzAut | Puntiamo a 107 food truck per dar lavoro a 600 ragazzi autistici

PizzAut, '12 giugno all'Onu, poi 'truck-food' in ogni provincia' - pizzaut, '12 giugno all'Onu, poi 'truck-food' in ogni provincia' - se non c'è più bisogno di pizzaut, vuol dire che questo mondo è diventato davvero inclusivo": parola del fondatore della prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici Nico Acampora, ...

Verona, il Papa parla di pace: "Molti bambini soffrono. A noi il premio Ponzio Pilato per l'indifferenza" - Verona, il Papa parla di pace: "Molti bambini soffrono. A noi il premio Ponzio Pilato per l'indifferenza" - Il Papa all'Arena di Verona e parla di pace: "Molti bambini soffrono per colpa nostra. A tanti di noi il premio Ponzio Pilato per l'indifferenza" ...

Andrea Agnelli e la frecciata a John Elkann, il post esalta Allegri: “Hai rappresentato la Juventus con ogni tua cellula” - Andrea Agnelli e la frecciata a John Elkann, il post esalta Allegri: “Hai rappresentato la Juventus con ogni tua cellula” - “Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale”. Comincia così il post che Andrea Agnelli dedica a Massimiliano Allegri nel giorno in cu ...