Var - odi et amo in Europa e nel mondo | in Spagna si lamentan - in America lo esaltano The Athletic

(Di sabato 18 maggio 2024) I club di Premier League voteranno il prossimo mese per abolire il Var, visti i numerosi errori di questa stagione. Theanalizza come viene visto questo strumento in alcuni campionati europei, e non solo. Il Var in: dà più trasparenza, ma anche eccessive perdite di tempo:: Ci sono state molte critiche al Var e alla sua applicazione in tutto il calcio spagnolo in questa stagione. L’allenatore del Barcellona Xavi si lamentava regolarmente delle decisioni che andavano contro la sua squadra, sostenendo che i video della Real Madrid Tv facessero pressioni sui responsabili; lamentavano anche la mancanza della goal line technology dopo il gol di Lamine Yamal nel Clasico (non convalidato). Anche il presidente dei blancos Florentino Perez ha spesso criticato pubblicamente gli arbitri spagnoli e ...