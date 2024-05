Feyenoord-Excelsior Rotterdam domenica 19 maggio 2024 ore 14 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 18 maggio 2024) Strano epilogo di stagione pered RKC Waalwijk che si giocano la salvezza rispettivamente contro ilsecondo in classifica e i nuovi campioni d’Olanda del PSV Eindhoven. Per chi avrà la peggio ci saranno comunque gli spareggi, la retrocessione diretta è toccata a Volendam e Vitesse. I due club hanno gli stessi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Couhaib Driouech kan in de Kuip niet alleen Excelsior een geweldige dienst bewijzen, maar vooral zichzelf - Couhaib Driouech kan in de Kuip niet alleen Excelsior een geweldige dienst bewijzen, maar vooral zichzelf - Met een beetje geluk speelt Couhaib Driouech (22) tegen Feyenoord zijn laatste wedstrijd in het shirt van Excelsior en bezorgt hij zichzelf een goede uitgangspositie richting de transferperiode. Want ...

Heracles gehavend en gespannen naar slotduel: "Nog één keer alles bij elkaar rapen" - Heracles gehavend en gespannen naar slotduel: "Nog één keer alles bij elkaar rapen" - Met een gehavende selectie en flink wat spanning werkt Heracles toe naar de laatste thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg uit Almelo heeft nog een punt nodig om zeker te zijn van handhaving i ...

Feyenoord-speler onthult: ‘Veel mensen weten dit niet, maar ik was echt bezig met PSV’ - Feyenoord-speler onthult: ‘Veel mensen weten dit niet, maar ik was echt bezig met PSV’ - Alireza Jahanbakhsh speelt al bijna drie seizoenen in het shirt van Feyenoord, maar het had niet veel gescheeld of de aanvaller had nooit getekend bij de rotterdammers. De Iraniër onthult dat PSV dich ...