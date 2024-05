Franco Di Mare - il fratello | La Rai gli ha voltato le spalle

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 18 maggio 2024) “Ciao Frà, con te va via un pezzo di me”. Così Gino Di, ildi, morto ieri a 68 anni per un mesotelioma, ha salutato sui social il. “Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al?” – ha raccontato ila La Repubblica -. Il nostroè Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia”. Proverà a esaudire il suo desiderio nei prossimi giorni: “Ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremo alle prescrizioni di legge”.Diaveva parlato della Rai, azienda per la quale ha lavorato per gran parte della carriera, e che negli ultimi anni gli aveva “le”. Lo stesso ha ribadito suo...