Chico Forti è rientrato in Italia - i familiari | Intervento di Meloni ha accelerato iter

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 18 maggio 2024), il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato oggi in. Il Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronauticana partito da Miami per riportare in Patria l'imprenditore condannato all'ergastolo per omicidio è atterrato in tarda mattinata presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare. Presente anche la premier, Giorgia, che ha incontrato, come riferito da fonti di Palazzo Chigi che hanno confermato come "l'operazione sia stata resa possibile grazie all'autorevolezza e alla riservatezza del Governono che con il Dipartimento di Giustizia ha portato avanti un proficuo lavoro in stretta collaborazione con lo Stato della Florida e con il sostegno di tutte le ...