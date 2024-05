Università - Bernini : “Nel futuro abbattere steccati tra le discipline” (Adnkronos) – "La formazione anche in ambito universitario deve essere sempre più interdisciplinare, soprattutto in vista delle nuove professioni. Per questo serve una nuova flessibilità anche negli studi e nelle ricerche e questo lo si fa ...

Università - Bernini : “Nel futuro abbattere steccati tra le discipline” Firenze, 18 mag. – (Adnkronos) – “La formazione anche in ambito universitario deve essere sempre più interdisciplinare, soprattutto in vista delle nuove professioni. Per questo serve una nuova flessibilità anche negli studi e nelle ricerche e ...