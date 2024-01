LIVE Atalanta-Udinese 1-0 | Miranchuk! Che assist di De Ketelaere Carnesecchi salva su Ebosele

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Gewiss ... (calcionews24)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Gewiss ... (calcionews24)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Gewiss ... (calcionews24)

Bergamo. Proprio nel giorno in cui Evair tornerà a salutare il pubblico di Bergamo, l'Atalanta mette le migliori carte offensive sul tavolo. Alla caccia di gol per battere l'Udinese, vendicare il pare ...ATALANTA-Udinese 1-0 al 33'! Rete di Aleksey Miranchuk! Obiettivo quarto posto per l'Atalanta, che vincendo oggi scavalcherebbe la Fiorentina (impegnata domani contro l'Inter) e si porterebbe ...Lazar Samardzic ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Atalanta - Udinese che apre il sabato di Serie A. Il centrocampista, accostato spesso anche alla Juventus, ha ...