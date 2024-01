Influenza suina | due morti a Vicenza in poche ore | l' Asl | Vaccinatevi | ma la Regione | Solo un virus influenzale che circola tutte le stagioni

Due uomini sono morti in pochi giorni a Vicenza per le conseguenze del virus A H1N1 . Si era parlato inizialmente di contagia della cosiddetta ... (ilmessaggero)

Due morti in giorni per virus A H1Ni, la cosidetta influenza suina , registrate all’ospedale di Vicenza . Un primo paziente, un 55enne, era deceduto ... (feedpress.me)

Le altre notizie della giornata: allarme, il nuovo premier francese, le strategie per le europee, la crescita dell'occupazione, il piano clima, il boom dei BTP e l'Ilva. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Via l'abuso d'...Un primo paziente, un 55enne, era morto domenica a Vicenza. Lunedì un paziente di 47 anni. Ma è sbagliato accomunarla alla variante V dell'H1N1Il virus, che si contrae come un’influenza, può essere evitato con il vaccino antinfluenzale diffuso in questa stagione.“Chiamarlo virus da ‘influenza suina’ è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale'', spiega la Direzione Prevenzione della Regione Veneto. ''Ogni anno i virus respiratori ...