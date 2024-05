(Di sabato 11 maggio 2024) Davideha aperto il 5-0 dell`Inter a Frosinone nell`anticipo di venerdì sera. In questo campionato di Serie A si tratta del suo gol...

Intermania, Frattesi segna come Chiesa e Leao: cosa cambierà l'anno prossimo - intermania, frattesi segna come Chiesa e Leao: cosa cambierà l'anno prossimo - Davide frattesi ha aperto il 5-0 dell`Inter a Frosinone nell`anticipo di venerdì sera. In questo campionato di Serie A si tratta del suo gol numero 6, solo uno.