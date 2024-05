LIVE Napoli-Bologna 0-2 al 45' | subito Ndoye e Posch - poi Ravaglia para il rigore di Politano

Per il Napoli di Calzona è una sorta di ultimissima chiamata per rimanere aggrappato alle flebili speranze di agguantare un piazzamento nella...

Napoli – Bologna 0-2 al 45’: ecco i gol – VIDEO - Napoli – Bologna 0-2 al 45’: ecco i gol – VIDEO - Il primo tempo tra Napoli e Bologna si chiude sul risultato di 0-2: in gol ndoye e Posch per i felsinei; rigore sbagliato per Politano ...

Napoli, pessimo primo tempo col Bologna. La reazione di De Laurentiis - Napoli, pessimo primo tempo col Bologna. La reazione di De Laurentiis - Bruttissima prestazione del Napoli nel primo tempo della gara di campionato contro il Bologna. In tribuna presente Aurelio De Laurentiis.

Serie A: super Bologna al “Maradona”, Napoli sotto 0-2 all’intervallo - Serie A: super Bologna al “Maradona”, Napoli sotto 0-2 all’intervallo - Termina il primo tempo del match al “Maradona” tra Napoli e Bologna. Nei primissimi minuti di gioco entrambe le formazioni cercano di spingere sull’acceleratore. Al 5' Calafiori combina con Zirkzee, a ...