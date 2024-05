Ennesimo incidente sul lavoro - tragico volo da 30 metri | muore un operaio cadendo da una pala eolica

Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Il tragico destino del padre , lo stesso. Vincenzo Valente è morto sul lavoro , in maniera orribile, a 46 anni. E’ successo a Brindisi , nello zuccherificio dove era stato inviato da una ditta esterna per alcuni ...

Brindisi, 4 maggio 2024 – Un nuovo Tragico incidente sul lavoro balza oggi al centro delle cronache. L’ennesimo. Accade a Brindisi, all’interno di uno zuccherificio, dove un operaio di 46 anni è morto questa notte per cause in corso di ...