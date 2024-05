Disordini dopo il derby Reggiana-Parma - pioggia di Daspo in arrivo

(Di sabato 11 maggio 2024) Reggio Emilia, 11 maggio 2024 –diindi ieri sera allo tadio Città del Tricolore al triplice fischio del, ultima giornata del campionato di Serie B. Un manipolo di supporter granata del Gruppo Vandelli ha forzato una delle porte vetrate dei Distinti (non è la prima volta che accade, complice – si dice – alcune maniglie non proprio stile Alcatraz) per dare vita all’invasione di campo, o meglio, di spalti... Obiettivo? Arrivare alla Curva Nord occupata dagli ultras ducali coi quali sono andati avanti i classici sfottò per tutta la gara. Portanova: “Grazie Reggio Emilia, vorrei restare qui” Sono stati cinque, forse sei, coloro che sono riusciti a battere i pugni contro la porta dei tifosi ...

Il Questore di Lecce ha notificato altri 14 Daspo ( dopo i primi tre) in riferimento ai disordini avvenuti in occasione della partita di calcio disputata l’8 ottobre 2023, sul campo neutro di Galatone, valevole per il campionato regionale di ...

Berlino, 6 maggio 2024 – Quando il calcio sfocia nella violenza. Succede anche tra i dilettanti: un esempio è quanto accaduto in un match di dilettanti in Germania, dove sono rimasti feriti oltre 150 agenti di polizia. Bari, picchiato il ds di ...

La retrocessione scatena la rabbia dei tifosi: contestazione e disordini | VIDEO - La retrocessione scatena la rabbia dei tifosi: contestazione e disordini | VIDEO - Una vittoria che non serve al Picchio per mantenere la categoria contestazione fuori dallo stadio Nonostante la vittoria il Picchio retrocesso direttamente in C dopo nove anni Parma e Como promossi, V ...

NUOVO DISORDINE MONDIALE: guarda in anteprima il lyric video di “Genesi” - NUOVO DISORDINE MONDIALE: guarda in anteprima il lyric video di “Genesi” - C’è un Nuovo Disordine Mondiale nel nostro presente: si stratta del singolo “Genesi” della rock band romana. Disponibile dallo scorso 26 aprile in tutti gli store digitali ora anche su Youtube con que ...

Disordini al Del Duca dopo Ascoli-Pisa. Cariche della polizia - disordini al Del Duca dopo Ascoli-Pisa. Cariche della polizia - ASCOLI PICENO. E’ esplosa la rabbia esplosa nel post partita di Ascoli-Pisa. I bianconeri, malgrado la vittoria, sono matematicamente retrocessi in serie C. I tifosi, al termine del match, hanno assed ...