Lutto in Campania - ancora morti sul lavoro | Giovanni perde la vita a 33 anni

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia ( domani ) e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in servizio a San Giovanni Rotondo. Era di Montesano ...

Incidente sul lavoro, lutto in Campania per Giovanni Carpinelli: aveva 33 anni - Incidente sul lavoro, lutto in campania per Giovanni Carpinelli: aveva 33 anni - L'operaio morto in contrada San Nicola caduto mentre era lavoro su una pala eolica alta 112 si chiama Giovanni Carpinelli di 33 ...

Bonci, morta la mamma: «Severina è mancata improvvisamente». Le pizzerie chiuse per lutto - Bonci, morta la mamma: «Severina è mancata improvvisamente». Le pizzerie chiuse per lutto - Grave lutto per Gabriele Bonci: è morta la mamma Severina. La notizia è in una storia Instagram del suo stesso account. «Siamo dispiaciuti di dover comunicare che ...

SUPERENALOTTO - Vinti 101 milioni con appena due euro, la dea bendata bacia la Campania - SUPERENALOTTO - Vinti 101 milioni con appena due euro, la dea bendata bacia la campania - 22:27:35 La tabaccheria è nel cuore di Napoli, la centralissima via Toledo, la strada dei negozi e dello struscio, frequentata ogni giorno anche da migliaia di turisti e, "per questo, è impossibile di ...