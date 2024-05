(Di sabato 11 maggio 2024) Lasi gode il raggiungimento della finale di Conference League, ma comincia già a studiare le mosse di mercato per la prossima stagione....

Fiorentina, offerta per Szymanski. E' seguito anche dal Napoli - fiorentina, offerta per Szymanski. E' seguito anche dal Napoli - La fiorentina si gode il raggiungimento della finale di Conference League, ma comincia già a studiare le mosse di mercato per la prossima stagione. Attacco ma.

Stop alle offerte: Sarri aspetta anche il Milan, i dettagli - Stop alle offerte: Sarri aspetta anche il Milan, i dettagli - Il Milan sarebbe una destinazione gradita da pare di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Lazio è sul taccuino del club rossonero ...

MERCATO - Offerta dell'Al-Taawoun per Gattuso, le ultime - MERCATO - offerta dell'Al-Taawoun per Gattuso, le ultime - Libero da ogni contratto dopo aver lasciato l'Olympique Marsiglia lo scorso febbraio, Gennaro Gattuso potrebbe presto accettare una nuova sfida. Secondo quanto riferito da Footmercato, l'ex tecnico de ...