Eurovision Song Contest 2024 - a che ora canta Angelina Mango?

(Di sabato 11 maggio 2024) Conto alla rovescia attivato per la finale dell’, in programma su Rai 1 e su RaiPlay a partire dalle 20.30. Ascolteremo 25 canzoni di altrettanti Paesi: 10 finalisti della prima semifinale, 9 della seconda, 5 Big Five (Italia, Spagna, Francia, Germania, UK) e la Svezia come paese ospitante. La nostracon la sua La noia è la quindicesima della scaletta. La vedremo salire sul palco della Malmö Arena intorno alle 22.30. L’ordine delle esibizioni Svezia: Markus & Martinus, con Unforgettable Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, con Teresa & Maria Germania: Isaak, con Always on the Run Lussemburgo: Tali, con Fighter Israele: Eden Golan con Hurricane Lituania: Dons con Hollow Spagna: Nebulossa con ZORRA Estonia: 5MIINUST x Puuluup con ...

