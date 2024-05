MotoGp Francia - Martin domina la Sprint | ritiro per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Il leader del mondiale Jorgetrionfa nella garadel Gp di. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Ducati Pramac, scattato dalla pole position,sin dalla prima curva e si impone davanti al connazionale e compagno di marca Marc Marquez, autore di una grande rimonta dal 13° posto. A completare un podio tutto spagnolo Maverick Vinales con l’Aprilia. Quarto posto per Enea Bastianini che, con la Ducati ufficiale, si lascia alle spalle altri due spagnoli, Aleix Espargaro con l’Aprilia e Pedro Acosta con la Gas Gas. Occasione sprecata da Marco Bezzecchi (Ducati, team VR46), scivolato a 4 giri dal termine, quando era in seconda piazza. Grande delusione per Francesco ‘Pecco’(Ducati ufficiale), ritiratosi al terzo giro, dopo una partenza disastrosa dalla ...