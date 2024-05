Napoli - la MALEDIZIONE continua | altri PRIMI GOL contro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 11 maggio 2024) Il Bologna ha iniziato con il turbo la propria sfida al Maradonail: 2-0 dopo appena appena 12 minuti Ilsubisce due reti in dodici minuti nella gara casalingail Bologna. Come se non bastasse già il passivo, c’è anche unache sembra non finire piùla squadra di