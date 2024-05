Nuovo appuntamento con Mara Venier e la sua ‘Domenica In’ | gli ospiti della puntata del 12 maggio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 11 maggio 2024)– foto di Assunta ServelloROMA – Domenica 12, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 35^diIn’ condotta da. Tanti glie le sorprese in studio nel giornoFestaMamma. Lasi aprirà con un’intervista a Piera, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, la quale racconterà la vicenda apparsa sulle cronache di questi giorni circa il ritrovamento in casa di alcune microspie. Daniela Di, interverrà per ricordare suo figlio Giovambattista Cutulo, detto GiòGiò, il giovane ...