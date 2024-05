Mostra di Venezia | Il Leone d’oro alla carriera - ha già un vincitore

Alberto Barbera rimarrà al timone come direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia fino al 2026 e forse anche più a lungo. Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione madre del festival, la Biennale di Venezia , presieduto da ...

La felicità, la pace, i nonni, il Papa dialoga con i bambini - La felicità, la pace, i nonni, il Papa dialoga con i bambini - CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAG - "La felicità non si compra", "nella guerra non si può essere felici", "pensare bene degli altri per diventare amici": sono alcuni degli spunti emersi dal dialogo tra Papa ...

Lobo e Caõ di Clàudia Varejão alla Fondazione Prada - Lobo e Caõ di Clàudia Varejão alla Fondazione Prada - Il 12 maggio 2024 alle 20,45 il film della regista portoghese presentato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. E prima il classico Stromboli di Rossellini ...

Urbs Scripta. C’è un festival dedicato ai graffiti storici di Venezia - Urbs Scripta. C’è un festival dedicato ai graffiti storici di venezia - Abbiamo parlato con Alberto Toso Fei, co-ideatore e co-direttore del festival di graffiti storici Urbs Scripta ...