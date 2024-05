Finale Eurovision - sale la tensione per Israele-Gaza | la presentatrice norvegese di ritira

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Malmo, 11 maggio 2024 – La guerra in Medio Oriente irrompe alladell’. La cantante, di origine italiana, Alessandra Mele si èta a poche ore dall’inizio della finalissima: stasera non salirà sul palco con il collega Gate, in gara stasera per la Norvegia, per annunciare la performance ‘Ulveham’. Una decisione arrivata all’improvviso e dovuta alle proteste proche da giorni stanno alzando laintorno alla manifestazione musicale. “È in atto un genocidio. Aprite gli occhi. Aprite i cuori. Lasciate che il cuore vi porti alla verità”, ha affermato la cantante 21enne in un video su Instagram. Golan si esibisce con la bandiera diNelle ultime ore la pressione è salita a Malmo, anche per la presenza di ...