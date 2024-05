Amministrative: a Bari 5 candidati sindaci, a Lecce 4. In Puglia 62 comuni al voto - Amministrative: a bari 5 candidati sindaci, a Lecce 4. In Puglia 62 comuni al voto - C inque candidati a sindaco a bari, quattro a Lecce. Sono due in Puglia i comuni capoluogo dove si vota per le amministrative sabato 8 e domenica 9 giugno. Oggi alle 12 scadeva il termine per la ...

Bari, cinque candidati sindaco e 26 liste: tutti i nomi - bari, cinque candidati sindaco e 26 liste: tutti i nomi - Cinque candidati sindaco e 26 liste per le elezioni comunali a bari (8 e 9 giugno). La scadenza per il deposito era fissata alle 12 di oggi. Ad aspirare all'incarico di sindaco ci sono ...

Bari: va allo stadio con i petardi nascosti negli slip, arrestato durante i controlli - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi - bari: va allo stadio con i petardi nascosti negli slip, arrestato durante i controlli - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi - Un barese di 53 anni con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 10 maggio, prima che si svolgesse l'incontro di calcio bari - Brescia, ultima giornata del campionato.