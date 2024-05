Gesto emozionante di Djokovic a Roma - tutto il pubblico commosso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024)è il favorito numero uno al torneo di: non solo arriva da primo al mondo ma non ha nemmeno Sinner e Alcaraz come avversari. Ecco le sue parole che hannotuttiha debuttato agli internazionali di. Senza dubbio, dopo la mancata partecipazione di Sinner e di Alcaraz, rispettivamente numero 2 e 3 del Mondo, è il favorito numero uno per trionfare il prossimo 19 maggio.(Lapresse) – Ilveggente.itNei giorni scorsi, Nole, ha parlato in conferenza stampa, parlando sopratdella sua forma fisica e dalla voglia che ha di presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti: il Roland Garros, Wimbledon e infine le Olimpiadi di agosto sono nella testa del campionissimo serbo, uno dei più longevi in questo sport, uno che ha cambiato il ...