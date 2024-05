I 4 errori dell’Onu sulla Palestina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 11 maggio 2024) Cosa sarebbe il mondo senza l’Onu? Come sopravviveremmo senza questo organismo custode della pace mondiale, sempre in prima linea quando si tratta di avanzare proposte concrete per la risoluzione dei molti conflitti che insanguinano la Terra. Verrebbe da ridere se non vivessimo in una costante tragedia. Se la profonda inutilità delle Nazioni Unite è stata confermata nel corso della storia dalla assoluta incapacità di recitare un ruolo determinante nella prevenzione e nella risoluzione delle infinite guerre succedutesi nei decenni successivi alla sua creazione, ci sono dei momenti in cui all’inutilità si aggiunge la vergogna. La decisione di ammettere lo Stato Palestinese tra i membri effettivi delle Nazioni Unite arriva nella fase più critica del conflitto tra Israele ed Hamas. L’Assemblea generale ha considerato la“qualificata” ad entrare nel sistema Onu, ...