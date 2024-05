Internazionali d’Italia - Nadal ko al 2° turno con Hurkacz

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Rafaelesce di scena al secondodegli(terra, montepremi 4.791.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, ex numero 1 del mondo e attualmente al numero 305, cede al polacco Hubert, numero 9 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 33 minuti. Per, 10 volte vincitore a Roma, potrebbe essere stata l’ultima partita al Foro Italico. “Non ho mai detto che sarebbe stata la mia ultima volta qui a Roma” ha detto Rafaelin conferenza stampa. “L’ho detto a Madrid perché è un torneo diverso, con condizioni diverse. Roma è qualcosa di differente per me, per la mia storia. Dico che al 98% è stata la mia ultima volta ma non dico che una cosa è sicura ...