Nuoto - Grand Prix Napoli 2024 | Miressi domina i 100 stile

(Di sabato 11 maggio 2024) Alessandrosi prende la scena della settima edizione delCittà di-trofeo Vecchio Amaro del Capo. Nei 100non c’è stata storia, con il 25enne piemontse che ha preceduto con il tempo di 48.97 Luca Dotto e Stefano Ballo al termine di una garata. “Sono moderatamente soddisfatto – le sue prime parole – le sensazioni sono buone. L’obiettivo era chiudere a 48?. Ho chiuso in 48? alto, va bene. Siamo in una fase particolare della preparazione, di ‘carico’. È il programma che ci siamo dati in vista delle Olimpiadi”. Nelle altre gare del pomeriggio, Chiara Tarantino si è aggiudicata i 100femminili con un crono di 54.81, mentre i 100 dorso hanno visto la vittoria di Martina Biasoli al femminile e di Daniele Del Signore nella prova ...