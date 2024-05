Giro d’Italia 2024 - Geraint Thomas | Oggi è andata molto meglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo una cronometro tutt’altro che convincentetorna a farsi vedere nelle zone alte al. Il gallese ha infatti chiuso al quinto posto l’ottava tappa con arrivo in salita a Prati di Tivo. Conservata la terza piazza parziale in classifica generale, sono diciotto i secondi che lo separano da Daniel Martinez che lo precede, mentre insegue a 41” Ben O’Connor. Le sue parole ai microfoni della Ineos Grenadiers: “. Non mi sentivo bene all’inizio, ma è stata una buona partenza. Mi sentivo bene sull’ultima salita e speravo che la UAE Emirates avrebbe tirato un po’ di più”. Sul finale di gara: “È stato bello, mi sono solo impantanato un po’ in quello sprint e comunque non avevo le gambe. ...

Pagelle DI OGGI Giro d’Italia 2024 Ottava tappa, sabato 11 maggio Tadej Pogacar , 8: ha capito che, con quasi 3? di vantaggio in classifica, non è necessario fare il vuoto in ogni tappa. Sa di essere ampiamente il più veloce, attende lo sprint ...

Sorteggiati i binomi della Corsa all'Anello di Narni: ecco le tornate e i cavalieri che si sfideranno - ...reale automaticamente l'anello avversario quando al terzo giro l'... Pallavolo maschile, i migliori giovani d'Italia s'incontrano ...

Giro d'Italia, Pogacar sa vincere anche senza dominare: primo anche sull'arrivo in salita di Prati di Tivo. Bravo Tiberi, 4° - PRATI DI TIVO " Non fa più notizia il primo di tappa, Tadej Pogacar per la terza volta in otto giornate di gara finora, ma chi gli resiste. Ieri ce l'hanno fatta in diversi e lo sloveno, per una volta,...