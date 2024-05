Eurovision Song Contest - si ritira la presentatrice italo-norvegese | A Gaza un genocidio

È caos all’Eurovision a un passo dalla finale prevista per questa sera, sabato 11 maggio. A partire dal caso dei Paesi Bassi, che ha portato alla squalifica dell’artista in gara, Joost Klein, fino ad Alessandra Mele, cantante italo- norvegese in ...

Eurosong Contest: in migliaia contestano Israele - Eurosong Contest: in migliaia contestano Israele - L’attesa finale del concorso è preceduta, in queste ore, da una “pacifica” ma cospicua protesta nelle strade di Malmö - Rinforzi di polizia sono giunti da tutta la Scandinavia ...

Baby Lasagna cantante Croazia Eurovision: età, vero nome, instagram, significato canzone - Baby Lasagna cantante Croazia eurovision: età, vero nome, instagram, significato canzone - eurovision Song Contest 2024: chi è il cantante della Croazia e il significato della sua canzone Stasera su Rai Uno andrà in onda l'attesa finale dell'Esc ...

Eurovision 2024, l’abito di Angelina Mango per la finale: stilista, look, vestito - eurovision 2024, l’abito di Angelina Mango per la finale: stilista, look, vestito - eurovision 2024, l'abito di Angelina Mango per la finale: stilista, look, vestito del cantante in gara. Tutte le informazioni nel dettaglio ...