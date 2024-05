Damiano David sul red carpet del Met Gala 2024 con Dove Cameron

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 11 maggio 2024)torna sul rede in dolce compagnia. Per la prima volta al Met, sfila insieme ache, per l’occasione, ha ampiamente rispettato il dress code. Ovunque appaia,catturerà sempre l’attenzione. Non esistono luci dei riflettori troppo lontane per il frontman dei Maneskin, non quando al suo fianco sul redpiù chiacchierato del momento appare anche. La coppia, tra le più seguite della cronaca rosa anche oltreoceano, è riapparsa sul tappeto rosso, questa volta in occasione del Mete non si è posta limiti in termini glam. Crediti: Ansa – VelvetMagEntrambi ultra chic, hanno aggiunto chimica e ...