Giro d’Italia a Riccione - la città si illumina di rosa

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 - Ieri seraè stata investita da un mantoche si è posato su tutta la: dalla collina del Cocoricò agli scivoli dell'Aquafan, passando per il Bosco della pioggia fino ad arrivare al mare e al centro. Edifici, strade e fontane sarannoti difino a venerdì prossimo, giorno all'arrivo della 107esima edizione deld'Italia nella Perla Verde. Dalle 20 fino alle 3 del mattino il centro si èto con le sfumaturedi viale Ceccarini, della fontana del Bosco della pioggia, dei giochi d'acqua che da piazzale Roma accompagnano la passeggiata fino al porto, cui si sono aggiunte le facciate delle ville Mussolini, Lodi Fè e Franceschi. Anche il palazzo del Turismo e quello dei ...

Giro d'Italia: mille presenze negli alberghi di Riccione, dall'Alba all'Abissinia - Saranno mille intanto le persone della carovana rosa in arrivo a Riccione che da giovedì 16 a venerdì 17 maggio pernotteranno in città, pronte per la partenza della tredicesima tappa Riccione - Cento.

Rimini, caccia grossa alla escort da 5 milioni di euro: il caso che appassiona la città - Tutta colpa di un processo nel lontano 2015, in cui lei un'escort di lusso ungherese , ora 43enne, che viveva e prestava servizio a Riccione - , accusata di aver rubato 100 euro a un cliente, si ...