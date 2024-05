LIVE Napoli-Bologna 0-2 | si riparte

Napoli-Bologna , la sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A che inaugura il programma del sabato e che fa seguito al rotondo successo...

LIVE: NAPOLI-BOLOGNA: finisce il primo tempo. Azzurri sotto di due gol. Politano fallisce un penalty (0-2, 10' Ndoye, 12' Posch) - live: napoli-bologna: finisce il primo tempo. Azzurri sotto di due gol. Politano fallisce un penalty (0-2, 10' Ndoye, 12' Posch) - Napoli in campo per il match contro il Bologna allo Stadio Maradona: fischio d’inizio alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A 45’+1' Termina il primo tempo. Cosa salvare di questo Napoli Nulla ...