Inchiesta Genova - il politologo a Notizie com | Sono necessari più controlli ai bilanci dei partiti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 11 maggio 2024) L’diha riportato alla luce il tema dei finanziamenti ai. Da quandostati aboliti quelli pubblici,rimasti il 2xmille e le erogazioni liberali. Le erogazioni liberalii finanziamenti privati, sui quali secondo alcuni si dovrebbe intervenire mentre per altri no. Ne abbiamo parlato con Francesco Di Nisio, presidente dell’Associazione italiana dottori in Scienze politiche (Aidosp)., parla il politogo (Foto di Linkedin) –.comDottor Di Nisio, da Fratelli d’Italia al Pd, si sta spingendo per una stretta ai finanziamenti privati. Cosa ne pensa?“L’ordinamento italiano è privo di leggi serie sui. Sappiamo che si configurano come associazioni non ...