(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – All’insegna dello slogan miglioraRE, circa un centinaio didell’esagono si sono ritrovati questo pomeriggio in piazza del Monte per l’annunciato sit-in, organizzato per richiamare l’attenzione dei cittadini, senza alcuna connotazione o appartenenza politica, sulle problematiche delstorico. Con un però pressante invito, a chi si candida a governarealle imminenti Amministrative, affinchè abbia la giusta attenzione ai disagi che vivono gli abitanti del cuore antico della città e i suoi esercenti, proprio perché bisogna, come dicono i portavoce dell’iniziativa, “migliorare”. Come promesso, in occasione del citato happening, non ci sono state recriminazioni, ma prima un ...

Sit in silenzioso dei commercianti a Reggio Emilia: “Vogliamo un centro sicuro e bello” - Sit in silenzioso dei commercianti a Reggio Emilia: “Vogliamo un centro sicuro e bello” - Più di un centinaio di negozianti, e parecchi residenti, sul selciato di piazza del Monte per "proporre e non recriminare" ma anche "cercare un dialogo che sinora è stato assente" con l'Amministrazion ...

Save the duck presenta “Nothing like water” con una mostra fotografica - Save the duck presenta “Nothing like water” con una mostra fotografica - Una mostra che consente a Save the Duck di supportare il progetto Nothing like water a sostegno dell'ong The Sumba Foundation.

Sit-in silenzioso dei negozianti: "Sul centro serve vero confronto" - Sit-in silenzioso dei negozianti: "Sul centro serve vero confronto" - L’iniziativa sabato alle 15 in piazza del Monte. Le richieste: "Col prossimo sindaco vorremmo dialogare di più" ...